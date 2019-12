Notas Brasil Gás veicular passará a ser comercializado em quilograma

Por Redação O Sul | 18 de dezembro de 2019

O padrão de comercialização do gás natural veicular (GNV), em todo o país, vai mudar do atual metro cúbico (m³), para massa, isto é, será vendido em quilograma. Com o objetivo de receber sugestões e contribuições da sociedade para a proposta que vai regulamentar a mudança, o Inmetro abriu, na última segunda-feira (16), consulta pública.

