Gasolina fecha 2016 com preÃ§o mÃ©dio de 3,75 reais, aumento de 3,3%

O preço médio da gasolina no País caiu na última semana do ano e encerrou 2016 em 3,755 reais por litro. O valor está 3,3% acima do registrado na semana que encerrou no dia 1º de janeiro de 2016, abaixo da inflação esperada para este ano. As informações são de levantamento da Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis divulgados nesta sexta-feira (30) referentes a semana de 25 a 31 de dezembro.

Apesar do aumento, o valor da gasolina registrado em 2016 deverá ficar abaixo da inflação. De janeiro a novembro, a inflação oficial registrou alta de 5,97% e deverá terminar o ano cotada em 6,4%, segundo projeções de economistas. O resultado da última semana do ano interrompe uma sequência de três aumentos semanais no valor médio cobrado pelo litro de gasolina nos postos de combustível do País. Na semana encerrada no dia 24, a gasolina custava em média 3,759 reais por litro, o maior valor registrado no ano.

O aumento da gasolina ganhou força no mês de dezembro. Nas últimas quatro semanas, o preço do combustível subiu 2,7%. O movimento reflete o anúncio da Petrobras de reajuste de preços do diesel e da gasolina praticados nas refinarias. A Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis consultou 5.675 postos de combustíveis para definir o preço médio da gasolina no País, 3576 para o diesel e 5.084 para o etanol.

O etanol foi o combustível que ficou mais caro para os brasileiros em 2016. O valor médio cobrado nos postos de combustíveis encerrou o ano em 2,844 reais, alta de 6,88% no ano. Na semana o valor aumentou 0,28%. Já o diesel fechou o ano com preço médio por litro de 3,051 reais, o maior valor registrado em 2016. Trata-se de uma alta de 0,43% na semana e de 2,18% no ano.

Dentro do Brasil há variações significativas entre os valores cobrados pelo litro da gasolina. O Estado onde a gasolina é mais barata é São Paulo. Já o maior preço está no Acre. (AG)

Comentários