Gasolina por R$ 2,50: confira a lista dos postos parceiros do “Dia da Liberdade de Impostos”

Através do projeto “Dia da Liberdade de Impostos”, 27 postos do Rio Grande do Sul estarão vendendo gasolina por R$ 2,50 como forma de manifestação contra os tributos cobrados pelo governo. A iniciativa é organizada pela Associação da Classe Média (ACLAME) em conjunto com o Instituto Liberdade.

O principal objetivo de ambas organizações é estimular o engajamento dos cidadãos brasileiros em problematizações que o envolvem e afetam, direta ou indiretamente, o cotidiano como os altos impostos cobrados em produtos de consumo diário, como a gasolina.

A ACLAME ressalta que os brasileiros pagam mais de 90 tipos de impostos para o governo. O presidente do órgão, Fernando Bertuol, critica: “Investimos em algo que não nos traz retorno, pois desembolsamos novamente para ter acesso à saúde, educação e segurança privados, já que o governo não entrega o básico.”

Para Bertuol, o ICMS do Rio Grande do Sul está entre os mais altos de todo o Brasil. “não é à toa que nossa conta de luz é a mais cara do Brasil, com 28,28% de imposto” afirma ele. A Associação também demonstrou que, se não fossem os tributos, o preço da gasolina, por litro, seria R$ 2,50.

A campanha contará com o apoio da Sulpetro, Federasul, Clube Farroupilha, Livres e Instituto de Estudos Empresariais (IEE).