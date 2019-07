Gasolina: RS possui o valor mais alto em relação a Região Sul do país

Uma empresa especializada em meios de pagamentos, benefícios e gestão de frotas fez um levantamento em 20 mil postos em junho deste ano. Conforme os dados colhidos, a empresa notou que o Rio Grande do Sul possui o preço médio da gasolina mais alto da Região Sul.

Os condutores gaúchos pagam em média R$ 4,563 o litro da gasolina, enquanto no estado de Santa Catarina o combustível é em torno de R$ 4,185 e no Paraná R$ 4,409. Portanto, em relação ao país inteiro, o Estado Gaúcho ocupa a sexta posição da gasolina mais barata.

Dois Estados já pagam mais de R$ 5 o litro do combustível. No Acre, o valor chegou a R$ 5,115 e no Rio de Janeiro, o valor é de R$ 5,015. Em Porto Alegre, capital gaúcha, o mês de junho teve um aumento no valor da gasolina, e até o momento não foi explicado o motivo.

Veja o valor do combustível em cada Estado do Brasil: Santa Catarina 4,185

São Paulo 4,259

Distrito Federal 4,393

Paraná 4,409

Roraima 4,521

Rio Grande do Sul 4,563

Amapá 4,577

Pernambuco 4,585

Paraíba 4,597

Ceará 4,619

Amazonas 4,628

Goiás 4,644

Rio Grande do Norte 4,648

Maranhão 4,661

Mato Grosso do Sul 4,674

Bahia 4,674

Espírito Santo 4,676

Piauí 4,677

Mato Grosso 4,706

Alagoas 4,726

Tocantins 4,755

Sergipe 4,763

Rondônia 4,772

Pará 4,868

Minas Gerais 4,87

Rio de Janeiro 5,015

Acre 5,115

