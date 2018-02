Os gastos de brasileiros no exterior cresceram 26,8% em janeiro e atingiram US$ 2 bilhões

As despesas de brasileiros no exterior cresceram 26,8% em janeiro de 2018, na comparação com o mesmo mês do ano passado, informou nesta segunda-feira (26) o BC (Banco Central). No mês passado, os brasileiros gastaram US$ 2 bilhões em viagens internacionais, contra US$ 1,579 em janeiro de 2017.

Trata-se do melhor resultado para o mês de janeiro desde 2015, quando essa conta somou US$ 2,24 bilhões. O resultado verificado no mês passado está em linha com o que foi visto ao longo de 2017, quando as despesas de brasileiros no exterior cresceram 31% na comparação com 2016.

Esse aumento, tanto do ano passado quando do mês de janeiro, tem relação com uma maior estabilidade do dólar, o que torna mais previsível o custo das viagens ao exterior, por exemplo. No final de janeiro de 2017, o dólar estava cotado a R$ 3,15. Já no final de janeiro de 2018, estava valendo R$ 3,18. Já as despesas de estrangeiros no Brasil somou US$ 779 milhões em janeiro de 2018, valor 17,8% maior que o registrado no mesmo mês de 2017 (US$ 661 milhões).

Nova metodologia do BC

Em abril do ano passado, o BC adotou uma nova metodologia internacional para medir as contas externas. Dentro da conta de serviços, onde estão os gastos com viagens, o BC passou a apresentar novas linhas, como serviços de propriedade intelectual (antigos royalties) e telecomunicações, computação e informações, que capta despesas com software, por exemplo.

A nova metodologia também traz outros serviços – pesquisa, desenvolvimento, publicidade, engenharia, arquitetura, limpeza e despoluição – e trabalhos culturais, pessoais e recreativos.

Cartões pré-pagos

O uso de cartões pré-pagos por brasileiros no exterior cresceu 55% em dezembro de 2017 contra igual mês de 2016. Com tendência de alta ainda maior para 2018, movimento foi impulsionado pela recuperação econômica e pela maior estabilidade do câmbio.

De acordo com o CEO da Acesso, Paulo Kulikowsky, o crescimento dessas despesas internacionais com plásticos pré-pagos acontece, não apenas nos picos sazonais normais de férias, mas ao longo de todo um ano.

“Os brasileiros estão consumindo mais em geral e isso tem favorecido o segmento. Não só o uso dos cartões no exterior avançou 55%, mas a base de clientes também cresceu na mesma proporção”, avalia o executivo, reforçando que um fator motivacional é também a facilidade do cartão pré-pago, como o maior controle de gastos, a agilidade na recarga e também a possibilidade do uso do cartão para várias moedas estrangeiras diferentes.

“Nos picos sazonais, o crescimento é ainda maior por causa disso. Em julho de 2017 contra o mesmo mês de 2016, por exemplo, a alta chegou a 130%”, acrescenta. Nessa linha, os reflexos foram positivos não apenas nas compras internacionais, mas no ambiente doméstico. De acordo com os últimos dados da Associação Brasileira das Empresas de Cartões de Crédito e Serviços, o volume dessas despesas com cartões de crédito chegou a R$ 7,477 milhões no terceiro trimestre de 2017, avanço de 26,7% em relação a igual período do ano anterior, de R$ 5,902 milhões.