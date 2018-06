Gasto do governo para baixar o preço do diesel corresponde a 11,5% de todos os subsídios previstos para este ano

Subsídio é o desembolso de dinheiro que o governo faz para financiar um benefício para determinado setor. Pode estar contabilizado no orçamento ou não. Nesse último caso, afeta apenas a dívida pública, elevando-a. No caso da redução de R$ 0,46 no litro do diesel, o governo vai subsidiar R$ 0,30 do total, o que resultará em R$ 9,58 bilhões até o fim do ano. Além disso, outros R$ 4 bilhões, que não configuram subsídios propriamente ditos, serão compensados com o fim de benefícios para alguns setores da economia. Também foram cortados gastos sociais.

Na quinta-feira (31), o governo publicou no Diário Oficial da União atos legais que viabilizaram R$ 9,58 bilhões por meio subsídios para reduzir o preço do diesel – valores que serão pagos à Petrobras e importadores do diesel até o fechamento deste ano para encerrar a greve dos caminhoneiros.

O secretário do Tesouro Nacional, Mansueto Almeida, admitiu nesta semana que a equipe econômica sempre se colocou contra aumentos de subsídios. Segundo ele, apesar de ter concordado em dar novos benefícios no valor de R$ 9,58 bilhões para reduzir o preço do diesel, já haviam sido adotadas ações nos últimos anos para diminuir essa conta.