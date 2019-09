Gastrobar com inspiração na culinária portuguesa inaugura em Porto Alegre

O casal de sócios Mateus de Almeida Schmidt e Dafne de Oliveira Schmidt estão a frente do gastrobar português Tasca 81 que acaba de inaugurar oficialmente em Porto Alegre. Localizado na Felipe Neri, número 81, o bar com comidinhas se apresenta como um lugar de “copos e petiscos”. A referência dos “copos” vem da forma como os portugueses convidam os amigos para sair para beber, no caso, “tomar uns copos”.

Com menu de iguarias portuguesas que fogem do óbvio, o Tasca 81 se posiciona como um local moderno e descontraído – ainda que se alimente de referências clássicas de Portugal – para mostrar que comida portuguesa vai muito além do conhecido bacalhau e suas conexões históricas.

O menu assinado pelo Chef Mateus Schmidt conta com várias opções de petiscos portugueses menos usuais na capital gaúcha como o “Pica-pau” e a “Francesinha”. Este último um sanduíche clássico português que leva pão, bife, salsicha, linguiça fina, queijo, presunto e um molho de cerveja picante por cima! Outras delícias do menu seguem a referência de mostrar mais da culinária portuguesa como os Croquetes de Alheira com molho de mostarda e mel e os “Peixinhos da Horta”, feitos com vagem frita no tempurá e maionese de curry e limão.

Com uma proposta de esticar o dia na rua e aproveitar o happy hour, o Tasca 81 traz uma carta de drinks assinada por Renato Mussa, mixologista de renome nacional e Head Bartender do DRY Moments & Drinks. Além de coquetéis clássicos e autorais, a carta de bebidas tem ainda uma seleção de vinhos portugueses e nacionais. Boas opções para beber “uns copos” não faltam!

Claro que o clássico bacalhau não poderia faltar e aparece em apresentações modernas e porções adequadas para o estilo de gastrobar. Bacalhau às Natas, À Brás e Gomes de Sá são algumas das sugestões do Chef Mateus Schmidt: “Mais do que recriar as clássicas receitas, minha preocupação foi traduzir a memória afetiva das melhores experiências que tive por lá e reproduzir pratos que façam com que outras pessoas possam sentir os mesmos sabores que apreciei em Portugal. São as minhas melhores memórias impressas no cardápio”, resume ele.

Já os doces portugueses oferecidos pela casa serão uma seleção diferente a cada semana. O destaque fica para a famosa sobremesa Sericaia, uma mistura generosa de ovos, leite e canela entre os ingredientes principais.

Serviço/ Tasca 81/ Rua Felipe Neri 81 – Auxiliadora, Porto Alegre – RS/ Horário de atendimento: terça a sábado, das 18h às 00h/ Instagram: @tasca_81

A História da Tasca

Dafne Tedesco de Oliveira Schmidt e Mateus de Almeida Schmidt são formados em Arquitetura e Urbanismo e atuavam na área até pouco tempo atrás. Foi em 2016 que Mateus decidiu trabalhar profissionalmente com gastronomia, antes disso, era uma paixão pessoal que limitava-se a experimentações em casa. A estreia no mundo das panelas foi como cozinheiro do Restaurante KEV, em Porto Alegre.

Com formação em gastronomia pela EGAS, Mateus decidiu estudar gastronomia em Portugal. Formou-se pela ACPP (Associação de cozinheiros Profissionais de Portugal) e trabalhou em restaurantes como o Clube do Bacalhau, em Lisboa.

A criação do Tasca 81 teve inspiração na memória afetiva que carregam de Portugal traduzida nos pratos favoritos do casal. A ideia é apresentar esse rico universo gastronômico para os porto-alegrenses de um jeito diferente: descontraído, com petiscos, comidinhas e uma carta de drinks que fazem do lugar um português atual e cheio de personalidade. O gastrobar sugere um menu português para um happy hour entre amigos, degustando copos e petiscos. Com inspiração nos pratos tradicionais e históricos da culinária portuguesa mas também trazendo clássicos pouco conhecidos por aqui, o Tasca 81 pretende entrar na rota gastronômica da capital como uma opção de gastronomia portuguesa moderna e aconchegante.

