Gastronomia com erva-mate é destaque na Expointer

Muitos Visitantes se surpreenderam com tantas diversidades possíveis envolvendo doces, salgados, chás, sucos, concentrados, com erva-mate em sua composição. As delícias podem ser degustadas no espaço Ibramate, na Casa da Integração, junto à Secretaria Estadual da Agricultura.

O suco natural de erva-mate, utilizando-se apenas água resfriada e folhas trituradas no liquidificador, adicionando-se opcionalmente suco de limão e mel ou açúcar cristal, foi muito procurado, bem como os pães.

No local são realizadas as atividades de fabricação, divulgação de receitas e degustação da gastronomia. Nesta quarta, foi realizado o seminário das Frentes Parlamentares RS e Nacional da Erva-Mate, junto à casa da Assembleia Legislativa RS, onde foi possível debater a Cadeia Produtiva Nacional e Estadual, bem como as principais demandas encaminhadas pelo Ibramate e organização dos seus elos produtivos.

Compartilhe

Deixe seu comentário: