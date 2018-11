Gastronomia e Hotelaria realizam encontro do setor e estreitam relacionamento com fornecedores na Serra Gaúcha

Devido ao potencial econômico na área produtiva e também ao perfil turístico que apresenta, a Serra Gaúcha possui uma grande rede de hotéis, restaurantes, bares e casas noturnas, que ultrapassa dois mil estabelecimentos apenas na região conhecida como Uva e Vinho. No próximo dia 12 de novembro (segunda-feira), cerca de 100 fornecedores desses segmentos estarão reunidos das 14h30 às 23h, no Centro de Eventos da Festa da Uva, em Caxias do Sul, para o 9º Encontro da Gastronomia e Hotelaria e a 3a Feira de Negócios.

Será o último evento do ano promovido pelo Sindicato Empresarial da Gastronomia e Hotelaria (Segh) – Região Uva e Vinho, que em 2018 vem capitaneando uma série de atividades comemorativas aos 70 anos de fundação da entidade. São esperadas mais de mil pessoas que circularão pelos 110 espaços com expositores do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Rio de Janeiro e São Paulo.

“É uma excelente oportunidade para a realização de negócios, formação de networking e para o setor confraternizar”, explica Vicente Perini Filho, presidente do Segh.

O acesso é exclusivo e gratuito para empresários do setor, alunos das áreas de gastronomia, hotelaria e turismo, associados e parceiros do Segh. Os interessados devem fazer o cadastro pelo site www.seghuvaevinho.com.br . Será fornecido transporte para os interessados residentes em todas as cidades que compõem a base da entidade (confira no serviço abaixo).

Entre os expositores de serviços e produtos, além de degustação e oficinas, poderão ser encontrados fornecedores de nove diferentes categorias como alimentos e bebidas, equipamentos para hotéis e restaurantes, material de limpeza e lavanderia, amenities (cosméticos e higiene pessoal), móveis e decoração, tecnologia e softwares, equipamentos de proteção individual (EPIs), energia, consultorias e centros de capacitação.

“Temos uma diversidade de empreendimentos que vem se ampliando ano a ano e que está se reinventando pela própria demanda de mercado. Por outro lado, a nossa região tem um número expressivo de fornecedores dessas áreas. O evento busca aproximar e facilitar o contato e o negócios entre essas duas pontas”, observa Perini Filho.

A realização dos eventos contam com patrocínio da Bitcom TV & Internet Provider, Boccati Vinhos, ExpoBento, Mercantec, Sicredi, Supergasbras e Ultragas.

70 anos do Segh

O 9º Encontro da Gastronomia e Hotelaria – Região Uva e Vinho tem como mote as comemorações dos 70 anos do sindicato. As atividades alusivas ao aniversário iniciaram em junho desse ano com o Temperar – Cozinha & Mercado, que marcou a estreia das ações do departamento Jovem da entidade, sendo seguido por cursos, treinamentos e eventos como o Viagem dos Sabores e se estenderá até agosto de 2019, com o lançamento de livro sobre a gastronomia e hotelaria da região, além de um documentário que contará também a trajetória da entidade e seus associados. Neste ano foi criado, ainda, o Departamento de Relações com o Mercado, com a finalidade de aproximar os associados com fornecedores e seus públicos-alvo, além da aquisição do imóvel que abriga o escritório do Segh em Bento Gonçalves.

O Segh Uva e Vinho

Fundado em 2 de março de 1948, o Sindicato Empresarial de Gastronomia e Hotelaria (Segh) – Região Uva e Vinho é uma entidade patronal que abrange 19 municípios, representando, aproximadamente, dois mil estabelecimentos das seguintes categorias: Hotéis, Pousadas, Motéis, Galeterias, Churrascarias, Pizzarias, Cantinas, Buffet, Bares, Casas Noturnas, Casas de Shows, Casas de Lanches, Cafés, Pastelarias e outros similares.

Serviço: 9º Encontro da Gastronomia e Hotelaria e 3a Feira de Negócios/ segunda-feira, 12 de novembro/ 14h30min às 23h/ Centro de Eventos dos Pavilhões da Festa da Uva, em Caxias do Sul

Inscrições: exclusivas para associados, empresários do setor, alunos dos cursos de gastronomia, hotelaria e turismo e parceiros, pelo site www.seghuvaevinho.com.br

Deixe seu comentário: