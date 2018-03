Gastronomia portuguesa é destaque na Semana Santa

O consumo de peixes e demais frutos do mar aumenta consideravelmente entre o Domingo de Ramos e o de Páscoa, período conhecido como Semana Santa, em razão da tradição cristã.

O contato com o mar e a tradição da culinária portuguesa é destaque mundial em relação ao bacalhau, vieiras, camarões e alheiras. Instalado no coração de Porto Alegre desde 2016, o restaurante Vivenda Portuguesa trouxe para os gaúchos o verdadeiro sabor de Portugal por meio do conhecimento da chef Maria Salete, que, para este ano, já organiza a abertura de uma filial, no bairro Menino Deus.

O estabelecimento tem como um dos diferenciais que os pedidos podem ser feitos diretamente no site do restaurante, como qualquer compra virtual e com a garantia da entrega do melhor sabor da culinária portuguesa na casa do cliente.

O restaurante fica aberto diariamente para almoços, funcionamento também o seu café das 8h30min às 18h e aceitando reservas para o jantar. Atendendo a uma freguesia variada, daqueles saudosos dos sabores lusos aos que passam pelo Centro histórico e buscam um lugar charmoso para um bom café, o estabelecimento localiza-se rua Jerônimo Coelho, 197.

