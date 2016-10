Gato de 14 quilos vira mascote de hotel e encanta clientes

Um gato que pesa 14 quilos virou mascote de um hotel e conquistou internautas. Logan foi adotado há seis anos pelo casal Susan e Tor Brunvand. Hoje com sete anos, ele tem apenas uma função: receber os hóspedes e ser fofo com eles.

“Ele age como se fosse dono do lugar [hotel]. Todas as senhoras e a maioria dos nossos visitantes, de fato, o amam”, disse Tor. O casal, que mora em New Hampshire, nos Estados Unidos, aproveitou a fama do gato e começou a publicar fotos dele nas redes sociais.

