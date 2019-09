Gato é clonado pela primeira vez no mundo por empresa chinesa

Com um superavanço científico, uma empresa da China conseguiu clonar um gato pela primeira vez. O feito é importante pois pode levar à clonagem de animais em extinção. Após a morte do gato Ajo, seu dono, Huang Yu, passou a conviver com uma cópia do felino – ele possui as mesmas informações de DNA do animal falecido. O jovem de 23 anos afirmou que “se parece em mais de 90%” com o animal original, inclusive em personalidade. Uma gata portadora deu à luz em julho. Desde 2017, a empresa Sinogene já clonou mais de 40 cães. Este foi o primeiro felino.

Em 2018, pesquisadores do Instituto de Neurociência da Academia Chinesa de Ciências, em Xangai, anunciaram a clonagem de macacos a partir da mesma técnica aplicada na ovelha Dolly. Por serem primatas – ordem dos mamíferos que inclui macacos, símios e humanos -, o experimento foi visto como um passo para a clonagem de humanos, o que abriu uma discussão polêmica e ética sobre o assunto.

Deixe seu comentário: