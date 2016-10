Gato é resgatado após ficar preso em parapeito no 12º andar

Um gatinho foi salvo após ficar preso no parapeito do 12º andar de um prédio em Singapura.

O resgate, feito com um laço amarrado a um bastão, foi filmado pela sociedade local de prevenção à crueldade contra os animais. Assista.

O caso ocorreu na cidade de Ang Mo Kio. O alerta às autoridades foi feito por uma pessoa que passava pelo local, que ficou preocupada com a situação do gatinho.

Enquanto Yao Huang, um funcionário da sociedade, tentava resgatar o animal, dois policiais estavam na calçada em frente, com um cobertor aberto para o caso de o felino cair.

A princípio, o gato ficou assustado com o bastão lançado em sua direção e se escondeu no canto do parapeito. Mas, com paciência, o resgatista conseguiu laçar o pescoço do bichinho e içá-lo.

Antes de ir embora, o resgatista deu ao dono do prédio algumas dicas para evitar situações semelhantes, como instalar tela.

