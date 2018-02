Durante três dias do carnaval, uma equipe da emissora TBS (Tokyo Broadcasting System), do Japão, esteve no minizoológico de Canoas e também em Lajeado. Os repórteres vieram ao Estado para gravar uma matéria especial sobre o gato-maracajá, uma das sete espécies de felino encontradas no Rio Grande do Sul e que está em risco de extinção.

