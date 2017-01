Gato que ficou desaparecido 2 anos percorre 140km e volta para casa na ItÃ¡lia

Após ficar dois anos desaparecido, um gato voltou para a casa de seu dono depois de percorrer cerca de 140 quilômetros de território italiano.

Conhecido como Ogghy, o felino se perdeu da família em 2015 durante as férias de verão na região de Maremma, no sudoeste da Toscana. Desde então, ele viajou por um ano e meio até que chegou em sua residência, aparentemente magro e maltratado, informou o jornal italiano “Corriere della Sera”.

De acordo com o professor de etologia, Francesco Dessi’ Fulgheri, é normal os gatos machos terem uma ligação especial com a casa em que eles vivem por um longo tempo, o que pode causar um forte apego. A história de Ogghy “não é impossível, mesmo que se trate de um recorde”, disse.

A dona do gato, a italiana Bella Pezzoli, que vive em Scandicci, uma cidade próxima à capital da Toscana, havia divulgado fotos em diversos lugares da região, além de ter feito apelos na internet na época do desaparecimento do animal.

No entanto, somente esta semana que “Ogghy retornou para seu lar e seu sofá preferido”, afirmou Pezzoli. Segundo Fulgheri, o felino foi alimentado no decorrer da viagem, pois só assim para ter sobrevivido.

