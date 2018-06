Gaúcha beeIT apresenta soluções para saúde em evento do Grupo Banco Mundial

A Internacional Finance Corporation – IFC, membro do Grupo Banco Mundial, selecionou a gaúcha beeIT como uma das empresas globais de tecnologia em saúde para apresentar suas soluções inovadoras no TechEmerge Health InnovationSummit.

O evento está acontecendo em São Paulo, e vai reunir executivos das maiores instituições de saúde do Brasil para assistir as exposições.

Startup especialista no desenvolvimento de inteligência artificial para a área da saúde, a beeIT vai mostrar a ferramenta Leithos, criada para acabar com a demorada procura por leitos hospitalares. O software foi desenvolvido com uma finalidade principal e muito importante: salvar vidas, e já funciona de forma pioneira na Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre.

Outro produto que será apresentado é o novo IoT Box. Tecnologia desenvolvida para o monitoramento, controle e rastreamento de higienização das mãos dos profissionais de saúde, que transforma dispensers de álcool gel em equipamentos inteligentes, com um sistema de reconhecimento padrão. Eficácia de higienização e prevenção de Infecções Relacionadas à Assistência à Saúde (IRAS) são alguns dos benefícios que as instituições ganharão com o produto.

O objetivo da IFC com o evento é unir empresas globais de todo o mundo ao sistema de saúde brasileiro, estimulando parceiras que possam melhorar a prestação de serviços na área e os resultados para os pacientes.

*Na foto: O analista de sistemas e CEO da beeIT, Sandro Pinheiro, está em São Paulo participando do evento.

