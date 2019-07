Gaúcha de Novo Hamburgo representará o Brasil em Feira de Ciências na China

Uma estudante de Novo Hamburgo representará o Brasil em uma feira de ciências na China e, de acordo com informações, a gaúcha Giovana Berti Mantovani, de 18 anos, foi a grande responsável por desenvolver um estudo onde investigava o detergente “acabi” (derivado do breu branco, uma resina extraída do pinheiro) e comprovar ser possível minimizar os danos às células sadias, um dos principais problemas da quimioterapia. Giovana é estudante do curso técnico de Química da Fundação Escola Técnica Liberato Salzano Vieira da Cunha, instituição estadual ligada à Secretaria da Educação (Seduc).

O projeto conquistou o Prêmio Killing de Tecnologia na Mostra Internacional de Ciência e Tecnologia (Mostratec), realizada no ano passado e, com isso, garantiu a participação na China Adolescent Science & Technology Innovation Contest (Castic), que ocorre de 20 a 26 de julho em Macau.

Sobre o projeto:

O “acabi” (acetato de abietamidometil-dietilamônio) é uma molécula sintetizada por pesquisadores com o objetivo de ser aplicado na área médica. O detergente não era usado em tratamentos quimioterápicos mas, ao investigar a estrutura molecular desse composto, a jovem pesquisadora percebeu que a molécula “acabi” tem preferência em atacar as células tumorais e não as células saudáveis.

