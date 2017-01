Uma gaúcha de 38 anos foi vítima de homicídio na madrugada deste domingo (1) em Florianópolis (SC) depois de entrar por engano na comunidade conhecida como Papaquera, no bairro Ingleses. A mulher estava com o marido e foi atingida na cabeça, segundo a polícia.

Segundo informações preliminares, o casal tinha saído de uma festa de familiares. Ela estava em um Hyundai com placas de Porto Alegre e teria seguido as coordenadas do aplicativo por GPS do celular.

