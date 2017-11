Gaúchas lançam revista para reafirmar o papel do negro na sociedade

A Revista Pretas, lançada em agosto deste ano em Porto Alegre, tem o propósito de dar visibilidade ao negro. O projeto, idealizado pelas gaúchas Thais Silveira e Renata Rodrigues, surgiu da necessidade de representatividade e valorização dos negros nos meios de comunicação.

O objetivo é ressaltar a imagem do negro e valorizar as diferentes áreas profissionais nas quais atuam, mostrando os diferentes espaços que ocupam na sociedade. A ideia é sair do lugar comum publicando reportagens sobre saúde, educação, economia etc., e com isso colocar os negros em destaque, em um papel importante como formadores de opinião. Nesta segunda-feira (20), é comemorado o Dia da Consciência Negra.

Devido ao sucesso no Rio Grande do Sul, as jornalistas resolveram lançar a revista na capital paulista no último mês, e têm como meta para 2018 a circulação nacional do conteúdo. Em Porto Alegre, Pretas pode ser encontrada em três bancas da cidade, na Esquina Democrática, no Centro; em frente ao Hospital Conceição e ao lado do Hospital Cristo Redentor, na Zona Norte. A revista custa R$ 6.

