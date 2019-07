Velejador gaúcho disputa o Mundial da Juventude na Polônia

O velejador Guilherme Plentz, do Clube dos Jangadeiros, embarcou ontem (11), com a equipe brasileira sub-19 para Gdynia, na Polônia. O atleta vai disputar o Mundial da Juventude da Vela que acontece nos dias 13 a 20 de julho.

O jovem vem se preparando desde o dia 8 deste mês para o mundial, onde participou de treinos, avaliações e clínicas no Rio de Janeiro. O grupo de competidores do Brasil é treinado pelos técnicos Juan Sienra e Edival Júnior, conta com a atleta Giovanna Prada (RS:X), Nicolas Mueller (Laser Radial Masculino), Christine Reimer (Laser Radial Feminino), Bernardo Peixoto e Marcos Arndt (420 masculino), Marina da Fonte e Marina Arndt (420 feminino), Nicolas Bernal e Gabriel Michaelis (29er masculino) e Ludmila Lira e Julia Olivier (29er feminino).

“Esse tempo de concentração e treino foi muito bom para todos, pois aproveitamos as clínicas e treinamentos todos os dias para entrosar a equipe. Estamos sólidos para a participação no Mundial e espero trazer uma medalha para o Jangadeiros”, comentou Guilherme Plentz.

Plentz é velejador na categoria RS: X, e já ganhou o bicampeonato da Copa da Juventude e a medalha de prata no Campeonato Sul Americano.

