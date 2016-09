Gaúcho fica entre os cinco melhores nadadores do mundo de águas abertas

O gaúcho Matheus Evangelista participou neste domingo, dia 04, da última prova do FINA Open Water Swimming Gran Prix 2016, a copa do mundo da natação em águas abertas, e conquistou a quinta colocação. A etapa Capri-Napoli, da Ilha de Capri até Napoli com percurso de 36 km, ocorreu na Itália, e teve a participação de 19 homens e 12 mulheres. Com o resultado, Matheus terminou o circuito como atleta Top Five do Grand Prix da FINA (Federação Internacional de Natação). Em relação à temporada 2015, teve a melhora de uma posição no quadro geral.

“Estou muito satisfeito com meu desempenho! Com certeza é um grande resultado para mim, que me colocou entre os cinco melhores do ranking geral do Grand Prix, a copa do mundo da natação em provas longas acima de 15km”, afirma Matheus.

