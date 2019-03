Gaúcho ganha duas medalhas em competição internacional no Sul-Americano Juvenil de Golfe

Entre os dias 20 e 23 de março, o Brasil participou do campeonato Sul-Americano Juvenil de Golfe, em Buenos Aires. Entre os representantes brasileiros, o gaúcho Andrey Borges Xavier conquistou duas medalhas de bronze, uma no torneio individual e outra juntamente com Nina Rissi, no torneio de duplas mistas. A terceira medalha foi fruto dos esforços de Thomas Choi e Guilherme Grinberg, que tiraram o terceiro lugar no masculino por equipes.

Ao todo, o país ganhou medalhas de bronze nas três categorias da competição: a do masculino individual, masculino por equipes e duplas mistas. A equipe viajou ao torneio com apoio da CBGolf e pelo Comitê Olímpico do Brasil, via Lei Angelo Piva, que garante às confederações olímpicas e paralímpicas uma renda para investir em projetos e à participação em competições nacionais e internacionais. A supervisão foi dos professores Erik Andersson e do delegado Euclides Gusi.

Também competiram Meilin Hoshiro e Beatriz Junqueira.

