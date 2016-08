Gaúcho vai à Itália para ficar entre os três melhores do Circuito Mundial de Águas Abertas

O gaúcho Matheus Evangelista tenta obter na Itália a melhor colocação brasileira no Mundial de Águas Abertas. O nadador atualmente figura entre os seis melhores do Grand Prix da Fina (Federação Internacional de Natação). O competidor entra novamente em águas estrangeiras neste domingo (dia 04) para nadar 36 km da Ilha de Capri até Napoli. Na última etapa do campeonato de 2016, Matheus busca seu melhor resultado para figurar entre os três melhores do ano na competição.

“Entro com chances de brigar pela terceira colocação no campeonato. Estou muito bem treinado e condicionado. A minha ideia, nesta etapa, é colocar em prática a mesma qualidade de prova que consegui realizar em Ohrid Lake, na Macedônia, e entrar forte na disputa do top 3 do ranking geral do Grand Prix”, projeta Matheus Evangelista, do GNU (Grêmio Náutico União).

Na prova de 36 km, nadando da Ilha de Capri até Napoli, Matheus é o atleta detentor do melhor tempo entre todos os brasileiros que já participaram da maratona, quebrando uma marca que era de 1987. Serão 19 homens e 12 mulheres na disputa. Entre os homens, 12 brigam pelas primeiras posições da competição.

