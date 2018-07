Gaza tem novo dia de tensão

Durou apenas quatro dias a trégua na Faixa de Gaza entre o grupo fundamentalista Hamas e Israel: membros da milícia islâmica abriram fogo contra uma patrulha no sul do território palestino, e veículos blindados israelenses reagiram com disparos. Segundo o Ministério da Saúde de Gaza, o confronto armado terminou com três palestinos mortos. Um militar de Israel ficou ferido.

