GBOEX lança a edição 2018 da Campanha de Arrecadação de Materiais Escolares

O GBOEX deu início a sua já tradicional Campanha de Arrecadação de Materiais Escolares. Sempre engajada e unindo sua rede de relacionamento para a realização de ações colaborativas, a empresa está arrecadando livros, novos e usados, e materiais escolares que serão destinados a escolas, creches ou instituições assistenciais.

A empresa procura integrar colaboradores, associados e corretores, bem como a comunidade, para reunir um maior número de donativos, incentivando crianças e adolescentes para a leitura e estudos. As Unidades de Negócios do GBOEX estão recolhendo as doações. Cada unidade escolherá a instituição, da sua localidade, que será beneficiada com os materiais arrecadados.

Participe você também dessa ação, cujo objetivo é promover a cultura, a educação e contribuir com quem precisa! A campanha encerra no dia 28 de fevereiro.

