GEBRASIL aluga CT Fragata FC para implantaÃ§Ã£o de categorias base

A GEBRASIL assinou o aluguel do CT FRAGATA FC, do ex Jogador Emerson, para implantação das categorias de base. O patrocinio é da Biscoitos Zezé, de Pelotas, para todo este ano de 2017. A assinatura ocorreu 18 horas, com a presença de Aloisio Rosa, pai de Emerson, além de Fabio Ruivo, diretor da Biscoitos Zezé, e diretoria da GEBRASIL.

