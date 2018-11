Em sua quadragésima-segunda eleição desde 1927, a Farsul (Federação da Agricultura do Estado do Rio Grande do Sul) escolheu o veterinário e dirigente de classe Gedeão Silveira Pereira para a presidência da entidade. Dos 137 sindicatos aptos a votar, 119 compareceram e um votou em branco. O mandato a próxima gestão tem vigência entre janeiro do ano que vem e dezembro de 2021.

