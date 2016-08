Geely CG2 da Kia está em exposição na Expointer

Um dos carros mais compactos da Kia Sun Motors é o Geely GC2 e está em exposição na Expointer. Transformado em uma vaca holandesa para combinar com o tema agronegócio, o automóvel se encontra em frente à casa da Rede Pampa de Comunicação, no Parque Assis Brasil, em Esteio. Produzido no Uruguai, veio para o Brasil em 2014. Está entre os três carros mais baratos e o mais completo do ranking. Com o motor 1.0, ele faz 15 quilômetros por litro.

Segundo o diretor executivo da Kia Sun Motors, Jefferson Fürstenau, “o CG2 possui tudo que um carro precisa”.

Comentários