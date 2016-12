Geisy Arruda gasta 200 mil reais em cirurgias plásticas e diz que agora está perfeita

Geisy Arruda mostrou a transformação resultante de um investimento de 200 mil reais. Ao longo de 40 dias, ela passou por 14 procedimentos estéticos que resultaram em mudanças no rosto, dentes, gengiva, bochecha, cabelos e corpo. Ela está com dez quilos a menos. “Estou muito feliz com a transformação, consegui melhorar o que me incomodava, mas ainda não está excelente, quero chegar o mais perto da perfeição”, diz.

Entre os procedimentos mais importantes, Geisy destaca as lentes de contato dentárias, avaliadas em 100 mil reais e que transformaram radicalmente a estética de sua boca e sorriso.

