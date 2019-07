Gêmeas siamesas morrem em Rio Preto

As gêmeas siamesas que estavam internadas no HCM (Hospital da Criança e Maternidade) de Rio Preto (SP) morreram na madrugada desta terça-feira (2). A informação foi confirmada pelo hospital. A causa da morte não foi divulgada. As gêmeas estavam internadas na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) neonatal desde o dia 25 de junho, quando nasceram.

Deixe seu comentário: