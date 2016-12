Gêmeas siamesas se encontram pela primeira vez depois de cirurgia de separação dos corpos

As gêmeas siamesas Eva e Erika Sandoval, 2 anos, encontraram-se pela primeira vez desde que foram separadas por uma cirurgia. O procedimento durou cerca de 17 horas. Eva e Erika vinham se recuperando no mesmo quarto, mas não conseguiam se ver. Após a cirurgia dos corpos, seus pais e a equipe de cuidados intensivos levaram Erika até a cama de Eva para promover o encontro.

“Foi uma alegria tão grande ver as garotas uma ao lado da outra novamente”, ressaltou a mãe das gêmeas, Aida Sandoval. A médica Meghna Patel, que está cuidando da Erika na unidade de terapia intensiva pediátrica, disse que as duas estão bem. “Elas não tiveram complicações significativas.” A cirurgia foi realizada no Hospital Infantil Lucile Packard de Stanford, na Califórnia, Estados Unidos.

Comentários