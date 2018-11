Irmãos gêmeos foram presos usando pontos eletrônicos e documentos de identidade falsos durante a prova do Enem

Dois rapazes de 22 anos, foram presos em Montes Claros (MG) no início da tarde deste domingo (4) suspeitos de tentarem fraudar o Enem (Exame Nacional do Ensino Médio), no primeiro dia de provas. Segundo informações da Polícia Militar, os dois são irmãos gêmeos e foram flagrados na mesma sala logo no início da aplicação das provas; eles estavam utilizando pontos eletrônicos, aparelhos celulares, fones de ouvido e documentos de identidade falsos.

Segundo o coordenador municipal do Enem em Montes Claros, Osmano de Sousa, os irmãos foram vistos em atitude suspeita dentro da sala de aula, por volta das 13h30min. Os aplicadores informaram à coordenação, que solicitou que os dois fossem revistados. Os gêmeos tinham nos bolsos telefones celulares, fones de ouvido e identidades falsas. Nos ouvidos eles utilizavam pontos eletrônicos.

A Polícia Militar registrou boletim e encaminhou os irmãos à PF (Polícia Federal) no fim da tarde deste domingo. Não há informações sobre como o esquema de fraude eletrônica funcionaria e quem repassaria as respostas aos irmãos. O Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira) informou que os dois envolvidos foram desclassificados do Enem.

De acordo com a PF, os irmãos responderão pelo crime previsto no artigo 311-A, inciso III do Código Penal [fraude em certame público], com pena de 1 a 4 anos; eles serão levados a uma unidade prisional.

Sem documento

Aos 20 anos, o sonho da estudante Simoni Oliveira de ingressar em um curso de farmácia foi adiado mais uma vez, neste domingo, após ela ser impedida de fazer a prova do Enem por esquecer o documento de identificação em casa, em Salvador (BA).

A candidata chegou a entrar na sala onde faria o teste, mas, depois de ter a permanência no local autorizada por uma fiscal, foi informada pela mesma mulher que não poderia participar do exame, por não ter apresentado o documento de identificação.

Simoni conta que não levou o documento porque teve uma manhã agitada com a filha, uma bebê de apenas 20 dias. Segundo a estudante, na correria para arrumar as coisas da criança, para deixá-la com uma tia, acabou não lembrando da identidade.

“Eu tenho um bebezinho de 20 dias. Estava arrumando as coisas para deixar ela com minha irmã e aí eu acabei esquecendo a identidade em casa”, disse.

Em entrevista , a estudante contou que, mesmo com o tempo corrido, chegou com 20 minutos de antecedência na escola e poderia ter ido buscar o documento em casa, a tempo de voltar para fazer a prova, mas confiou na fiscal e ficou, na esperança de que poderia participar do exame sem a identidade.

“Quando eu cheguei, me identifiquei na porta, falei que tinha esquecido a documentação. Meu esposo ainda falou: ‘Eu posso ir buscar’. Aí, ela [a fiscal] falou venha conferir seu nome na lista. Eu fui para baixo, conferi com outro monitor, no corredor, ele falou o meu nome e ela disse: ‘Você pode entrar’. Ela guardou meu celular no saquinho, mesmo sabendo que eu estava sem documentação”, contou.

A estudante conta que só foi orientada a sair da sala quando faltavam dois minutos para o fechamento dos portões, às 11h58min. Ela chegou a conversar com a coordenadora do local de prova, mas não houve o que fazer.

“Agora, é só frustração. Porque a gente espera o ano todo e não pode fazer a prova, sendo que essa é a nossa única chance de conseguir alguma coisa. Entre tentar buscar e não fazer, eu preferia tentar buscar e fazer a prova. Não queria ficar aqui fora sem poder fazer nada”, lamentou.

Sem as provas deste domingo, Simoni contou que não pretende participar do exame na próxima semana. Ela concluiu o ensino médio em 2016 e fez o Enem no ano passado, mas não conseguiu vaga em uma universidade.

“Como a nota é uma somatória, não vai valer a pena. Eu vou ficar com muito menos que o esperava. Ainda mais que hoje a redação era o mais importante pra mim. Então, não tem muito o que fazer”, contou.

Segundo o Inep, 398.490 mil pessoas se inscreveram para o Enem neste ano, na Bahia. Como o Estado não tem horário de verão, os portões foram fechados às 12h (horário local). O exame começou às 12h30min.

