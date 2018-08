General em alta

Além do presidenciável Jair Bolsonaro (PSL), seu vice também aparece em alta popularidade nas sondagens. O General Mourão lidera com 13,6%, seguido de Fernando Haddad (12,3%) na mais recente sondagem da Paraná Pesquisas, que perguntou a mais de 2 mil eleitores ‘Qual o candidato a vice mais gosta ou simpatiza’. Mas a rejeição do povo está alta também. O item ‘não sabe’ alcança 27,3%, e ‘nenhum’ chega a 30,3%. Ou seja, 57,6% dos ouvidos não simpatizam com vices.

Combo-eleitor

Já aparecem ofertas do Combo-Eleitor. Mensagens de e-mail anunciam 4 cursos online para candidatos entenderem o ‘eleitor conectado’: de R$ 690 por R$ 390.

Te amo, Brasil?

Ex-presidente do BC e ex-ministro da Fazenda, Henrique Meirelles (MDB) declarou R$ 6,8 milhões em conta no exterior. Dilma tinha mais de R$ 150 mil guardados em casa.

Privacidade eleitoral

Em tempos de violência em alta, para preservar os candidatos, o TSE não detalha mais endereços dos bens ou cidades na lista de declaração.

Turma da Xuxa

Continua o festival de bizarrices nominativas nas urnas para deputados estaduais. Tem a ala dos baixinhos: Tampinha Bittar (SD-AC), Baixinho o Garotinho (PPS-AM), Baixinho Do Grêmio (PRTB-RR), Pindukinha (SD-PA), Miúdo Morro Tentando (PV-RR), segundo levantamento da Coluna.

Segue o baile

Tem também Alceu Dispor 24 Horas (MDB-GO), Escurinho (PSOL-PB), Nem Dos Óculos (PPS-PB), Pantera (DEM-PB), Sorvetão (PCdoB-PB), Zé Bonitinho (PSC-PB), Genário Menino do Cavalo (PSDB-PE), Jura da Bica o Amolado (PP-PE), Tânia Mãe de João (PSC-PE), Tieta do Agreste (Patriota-PE), Vovô da Feijoada (Patriota-PE).

‘Delação cristã’

Ano de eleição é sempre assim. Surgem histórias horrendas de alguns candidatos. Em Brasília circula vídeo de uma bela fiel de Igreja, que se declara abusada por um candidato ao Senado, que propôs por várias noites um ‘desencapetamento no motel’.

Cidadania, enfim

Assim como nos aviões, o passageiro dos ônibus interestaduais e internacionais já pagam bagagem há tempos, mas o presidente Michel Temer resolveu dar um alívio (necessário) para portadores de necessidades especiais. Decreto 9.475 de quinta-feira exclui cobrança de cadeiras de rodas e “outro equipamento de tecnologia assistiva de passageiro com deficiência ou com mobilidade reduzida embarcado”.

Bloco na mão

A direção da Agência Nacional de Transportes Terrestres suspendeu a audiência pública sobre a norma que retiraria poder de lavramento de multa por seus fiscais nas estradas. Para a classe, aniquilaria função básica da fiscalização. Deu muita polêmica, por ora.

Boa opção

Sem representantes no Congresso, o Novo sofre com a regra eleitoral e fica de fora dos debates na TV. Mas busca alternativas. Na quinta à noite, simultâneo ao debate da Band Rio, o candidato ao Governo Marcelo Trindade foi sabatinado ao vivo pelo conhecido jornalista Sidney Rezende no auditório da Bolsa de Valores. Com direito a plateia, e aproveitando as perguntas feitas na TV.

Não-me-toque

A decisão da Segunda Turma do STF (sempre ela) de acolher denúncia de abuso de autoridade de policiais federais contra Sérgio Cabral por uso de algemas – inclusive nos pés, um exagero – vai render. Vários viraram réus, do superintendente da PF a carcereiros.

Marinha no Líbano

A Marinha do Brasil enviou para o mar do Líbano a Fragata “Liberal”, que partiu da Base Naval do Rio de Janeiro, para substituir outra brasileira na missão da ONU. A meta é bloquear entrada de armas naquele País.

Já por aqui…

… por mar, terra e ar, a entrada livre de drogas e armas sacrifica a segurança pública no Brasil.

