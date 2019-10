General Hamilton Mourão recebe a outorga máxima do Parlamento Gaúcho, a Medalha Mérito Farroupilha

Tendo por palco o Plenário 20 de Setembro, a Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul prestou na manhã desta sexta-feira (18) uma homenagem especial ao vice-presidente da República, general Hamilton Mourão, distinguido com a honraria máxima do Parlamento Gaúcho, a Medalha Mérito Farroupilha, pela sua trajetória pessoal e profissional.

Com casa cheia, contando com a presença de autoridades, lideranças setoriais, convidados, amigos e familiares do homenageado, a cerimônia transcorreu em clima de emoção. O proponente da Medalha foi o deputado estadual e tenente-coronel Zucco, que abriu o evento sublinhando a amizade com o general. “Verdadeiros amigos não saem da nossa lembrança nem da memória porque os verdadeiros amigos não saem da nossa vida”. O parlamentar destacou o brilhantismo, o orgulho e a hona de celebrar no Plenário a presença do general, como modelo militar, governante e comandante. “Um ser humano íntegro, dedicado, amigo, querido, detentor de um currículo imenso, homem de personalidade forte, cultura invejável”.

Zucco apontou a importância da figura de Hamilton Mourão que motiva o povo brasileiro a crer no ressurgimento de um novo país onde o trabalho, a meritocracia, a ética e os valores de política e família possam predominar. Antes do encerramento da defesa da outorga por parte do deputado, um vídeo com mensagens de colegas e familiares do homenageado emocionou a plateia, reforçando suas virtudes. Os coronéis Estigarribia, Vargas, Rossi Machado, Andreuzza, Bolfoni deixaram palavras de reconhecimento, carinho e afeição por Hamilton Mourão, recordando o coleguismo em diferentes momentos da vida militar do homenageado. No campo familiar, as manifestações foram do poeta e publicitário Luiz Coronel, primo de Mourão, e seus dois filhos, Renata e Atonio, somadas as do desembargador federal, Thompson Flores.

Na continuidade da cerimônia, o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Luis Lara apontou a liderança de Hamilton Mourão “sem jamais ter decepcionado nem a seus amigos nem a sua pátria. Um ser humano de qualidade, retidão e honestidade”. Antes de passar a palavra ao homenageado, desejou “vida longa à nossa pátria, vida longa ao general Mourão”.

Emocionado, Mourão frisou que “receber a Medalha Mérito Farroupilha é uma honraria que me deixa extremante orgulhoso. Esta, particularmente tem um significado e um sabor especial por estar sendo entregue pelos representantes do povo gaúcho”. Ele fez referência às mudanças que o mundo vivencia, calcadas na economia do conhecimento, citando ainda os diferentes aspectos do relacionamento entre Brasil e China, lembrando que no caso do Brasil, “temos via de acesso aberta, desde que possamos fazer as reformas” para que se criem ambiente de credibilidade e de crescimento, a fim de recuperar a desigualdade do país. Ao finalizar, ele citou a necessidade de mudanças até 2022 para que o Brasil possa viver as quatro liberdades defendidas pelo presidente americano Franklin Roosevelt, que passam pela “liberdade de expressão, de religião, sem sermos pressionados por ninguém, para que possamos viver em paz e conviver pacificamente com os outros”.

Compuseram a mesa do Plenário o prefeito de Porto Alegre, Nelson Marchezan Júnior; o presidente do Tribunal Regional da 4ª Região, desembargador Vitor Luiz dos Santos Laus, o Comandante Militar do Sul, general de Exército Brasileiro, Geraldo Antonio Miotto; o senador Lasier Martins, o presidente da Assembleia Legislativa do RS, deputado Luis Lara e o deputado e tenente-coronel Zucco. (Clarisse Ledur)