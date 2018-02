No seu discurso de despedida do Exército, nesta quarta-feira (28), o general do Exército Antonio Hamilton Mourão, chamou de “herói” o coronel Carlos Brilhante Ustra (1932-2015), ex-chefe do DOI-CODI do II Exército, um dos principais órgãos da repressão durante a ditadura militar. Ele ainda afirmou que vai trabalhar na candidatura do presidenciável Jair Bolsonaro.

