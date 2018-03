General Mourão menciona: “Covardia moral do STF”

O general da reserva Antonio Hamilton Martins Mourão criticou nas redes sociais, nesse final de semana, a decisão do STF (Supremo Tribunal Federal) de garantir salvo-conduto ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva até o dia 4 de abril. Nas palavras do general: “Ao ver o STF, Corte maior de nosso Brasil, sinto-me envergonhado pela falta de espírito público, pela covardia moral, pela linguagem empolada – destinada a enganar o homem comum, pelas falsidades e, principalmente, por observar que uns merecem mais que outros ante os olhos daquele colegiado. Fica claro que os que possuem ‘pertences’ jamais cumprirão a pena que merecem por haver surrupiado o bem público. Fica o alerta de soldado: cuidado com a cólera das legiões!!!!”.

Editorial critica “vassalagem ao chefão petista”



Em editorial, o Estadão fez um comentário crítico: “O Supremo Tribunal Federal apequenou-se perante Lula da Silva. Num espetáculo indigno de uma Corte cuja função é ser obstáculo aos excessos do poder, a maioria de seus ministros aceitou prestar vassalagem ao chefão petista. O Supremo, em sua atual composição, reafirmou assim sua vocação de cidadela dos poderosos com contas a acertar com a Justiça”.

Tribunal pode confirmar hoje prisão de Lula

O TRF-4 (Tribunal Regional Federal da 4ª Região) vai julgar, a partir das 13h30min desta segunda-feira, o recurso apresentado pela defesa de Lula contra a decisão que aumentou a pena do ex-presidente no caso do triplex no Guarujá (SP). Nada impede que o Tribunal determine a prisão do ex-presidente, para início do cumprimento da pena de 12 anos e um mês, mesmo diante da decisão do STF que manteve pendente o julgamento do habeas corpus em favor do condenado.

PP já tem pré-candidato

O deputado federal Luis Carlos Heinze será o pré-candidato do PP ao governo do Rio Grande do Sul nas eleições de 2018. Foram 1.391 votos contabilizados. Ele recebeu 1.123, o equivalente a 80%. Antonio Weck, seu oponente na eleição interna, obteve 263.

Recado da senadora Ana Amélia

Na convenção desse sábado do Partido Progressista, a senadora Ana Amélia deixou o politicamente correto de lado e falou com sinceridade: “Quero parabenizar Bagé, Santa Maria, Passo Fundo, São Borja. Botaram a correr aquele povo que foi lá levando um condenado se queixando da democracia. Atirar ovo, levantar o relho, mostra onde estão os gaúchos”.

Carisma de Lula, só no STF

Por onde tem passado, desde o Rio Grande do Sul e agora em Santa Catarina, Lula e sua comitiva são alvos de crescente rejeição. Reprisando o que ocorreu em vários municípios gaúchos, a Câmara de Vereadores de Chapecó (SC), por 18 votos a três, repudiou a visita do réu condenado Lula da Silva. Pelo que se viu, só no STF o ex- presidente ainda mantém o seu carisma.

Merval Pereira, em “O Globo”



Na próxima sessão, o ministro do STF Edson Facchin vai encaminhar a votação do mérito do habeas corpus e pretende apresentar a seus colegas uma premissa que vai colocá-los em situação delicada. Se é que isso é possível. Para ele, como tem dito, o mérito a ser julgado consiste em saber se a decisão da Turma do STJ (Superior Tribunal de Justiça) representa abuso de poder ou contém alguma ilegalidade. Só nesse caso, na avaliação de Facchin, é possível acatar o habeas corpus.

