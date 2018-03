General Mourão vai estar no palanque de Bolsonaro

O general Hamilton Mourão confirma o que já dissera na sua despedida do Alto Comando do Exército, garantindo que não será candidato nas eleições deste ano, mas que vai apoiar Jair Bolsonaro e que “se tiver que subir no palanque, a gente sobe”. Ele poderá ser chamado para cuidar do planejamento de campanha e do programa de governo de Bolsonaro.

Ainda a questão dos gastos com pessoal

O Tribunal de Contas do Estado examinou ontem o pedido da Procuradoria-Geral do Estado, em atenção à cláusula de um “protocolo de acordo” acertado com a Secretaria do Tesouro Nacional no final de 2017, para adesão ao Regime de Recuperação Fiscal. O Tribunal respondeu que, a depender da análise do caso concreto e do conjunto da gestão, eventual inconformidade quanto às referidas publicações poderá, em tese, ensejar sanções e repercussão nas contas. O cerne da questão:o calculo do limite de 60% de gastos do pessoal utilizado pelo TCE, exclui as despesas com pensionistas. Na prática,os gastos do estado com pessoal chegam a 75%.

Regina Becker reforça lista do PTB

A deputada estadual Regina Becker Fortunati, eleita pelo PDT e que estava filiada à Rede, filiou-se ontem ao PTB, aproveitando a janela prevista na lei eleitoral. Com isso, a bancada da Rede no Legislativo gaúcho será extinta.

Deputado diz que tiros na caravana foi “armação”.

O deputado federal Nilson Leitão, líder do PSDB na Câmara, disse ontem que o ataque a tiros que atingiu dois ônibus da caravana do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva no Paraná deve ter sido uma “armação” dos próprios petistas.

Reitor da UFSM pode responder processo por improbidade

O Ministério Público Federal deu prazo para que o reitor da Universidade Federal de Santa Maria explique o uso das dependências da instituição federal de ensino para a realização de um ato político com a presença do ex-presidente Lula.

Termina a caravana da violência

A caravana eleitoral do ex-presidente Lula, marcada por constantes atos de hostilidade nas cidades do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, deixou claro que, além de estar incluído na turma da Ficha Suja, Lula não tem mais a popularidade que seu partido alardeava.

Lula defendeu PM contra manifestantes que jogaram ovos

Vai ficar mesmo para outros petistas o papel de dar uma resposta dura às hostilidades que Lula recebeu na caravana eleitoral que visitou os Estados do Sul. Lula chegou a pregar que os manifestantes levassem um “corretivo” da PM por jogar ovos. Tudo isso surgiu na avaliação feita pela bancada do PT na Câmara, ontem.

Táxis, agora brancos

Uma das medidas aprovadas ontem pela Câmara de Porto Alegre acaba com a tradicional cor vermelho-alaranjada dos táxis de Porto Alegre. Agora os táxis terão a cor branca.

Sartori com o Clube de Opinião

O governador José Ivo Sartori conversa hoje com os jornalistas do Clube de Opinião, em Porto Alegre.

Deixe seu comentário: