Genética e resistência ao carrapato serão destaques na Expointer

O cenário econômico mais favorável em relação ao do ano passado gera uma expectativa positiva para a Expointer 2018 que ocorre de 25 de agosto a 2 de setembro no Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio (RS). A percepção é da Conexão Delta G que abriga associados criadores de bovinos de corte das raças Hereford e Braford. A inscrição de animais, tanto de argola quanto rústicos, já apresentou números melhores que a edição passada da feira. A própria Conexão vai ter uma representatividade nos julgamentos que ocorrerão no evento através de alguns conectados que estão levando animais para a Exposição.

O presidente da entidade, Eduardo Eichenberg, destaca a programação da Conexão Delta G na Expointer. Na quinta-feira, 30 de agosto, ocorrerá o lançamento da nova edição do Sumário de Touros que é atualizado anualmente. A publicação que já se consolidou como principal referência no mercado de Hereford e Braford, disponibiliza dados sobre animais dessas raças com avaliação genética para características relacionadas à análise de desempenho, reprodução e adaptação de exemplares testados no programa de melhoramento genético da Conexão Delta G. Estão na liderança do Sumário animais jovens oriundos do Programa Touro Jovem desenvolvido pela entidade, confirmando que o processo de seleção está no caminho certo.

Conforme Eichenberg, o lançamento do Sumário é um dos momentos mais importantes do ano para a entidade por se tratar do coroamento de todo o trabalho realizado em termos de avaliação genética. Salienta que também é um momento de disponibilizar ao público, ao usuário da genética de Hereford e Braford e aos criadores os resultados daqueles touros que foram testados dentro da Conexão Delta G. “Trata-se de um trabalho criterioso de avaliação, de seleção, feito desde a existência da Conexão e que serve como uma referência para todos os usuários dessa genética, para orientar as suas compras de sêmen junto às centrais e poder programar os seus acasalamentos dentro das suas propriedades, do seu sistema de produção”, explica.

Eichenberg também destaca o painel sobre Programas e Combate ao Carrapato, que será promovido pelo Sindicato dos Médicos Veterinários do Estado no Rio Grande do Sul (Simvet/RS), e no qual o presidente do Conselho Técnico da Conexão Delta G, Bernardo Pötter, falará sobre seleção genômica para resistência a carrapatos. “Já temos uma grande demanda de inscrições para o evento que mostrará esse trabalho único no mundo de seleção genômica para resistência ao carrapato e que fazemos em parceria com a Embrapa, a Gensys Consultores, e apoio da Associação Brasileira de Hereford e Braford (ABHB).

