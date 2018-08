Genética Guarita premiada nas pistas da Angus

A genética da Estância Guarita, de Alegrete, saiu consagrada da Expointer 2018. A propriedade do criador Alex Fonseca levou o título de grande campeão da exposição em uma tarde de disputa acirradíssima, nesta quarta-feira (29/08), na Pista Central do Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio (RS). O touro Angus Guarita244TEI Tomahawk (box 751) bateu seus concorrentes e sagrou-se bicampeão de Esteio, uma vez que já havia levado o título em 2017.

O jurado argentino Carlos Ojea Rullán salientou que a disputa foi difícil, mas que ele deixa a Expointer muito contente com o que viu. “O grande campeão tem uma estampa de pai de cabanha com grandes qualidades raciais, potencial carniceiro, funcionalidade de movimentos e excelentes testículos”. A força reprodutiva do grande campeão também foi reforçada por seu proprietário. Segundo Fonseca, o animal – já contratado por uma central de inseminação – chega a atingir até 800 doses de sêmen em uma única coleta. “Esse touro é o mimoso da propriedade, da família e dos cabanheiros”, confidencia.

O reservado de grande campão é Angus Guarita 275TE Black Label (box 750) da Fazendas Reunidas Pansul/Fazenda São Marco, que levará o título para Itapeva (SP). “Sair daqui com uma faixa já é difícil, com duas então é inacreditável”, pontuou o criador Rodolfo Bonfiglioli Neto, diretor da Fazendas Reunidas Pansul, referindo-se ao título de grande campeã conquistado pela propriedade pela manhã com a vaca Anastacia Quebrantador Athenas TE487 (box 833).

O terceiro melhor macho da Expointer 2018 é o touro júnior Santa Ângela TEI 441 Unmistakable (box 731), da Cabanha Santa Ângela, do criador Frederico Fittipaldi Pons, de Uruguaiana (RS).

