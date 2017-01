Genro de Donald Trump e bilionÃ¡rio chinÃªs provocam novo mal-estar nos Estados Unidos

Jared Kushner, genro e conselheiro do presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, manteve recentemente conversas com um dos magnatas chineses mais conectados politicamente sobre um potencial negócio imobiliário, levantando novas questões de conflito de interesse para o bilionário nova-iorquino que chega à administração americana. O empresário do ramo imobiliário de 36 anos, casado com Ivanka Trump, encontrou-se com Wu Xiahoui, chairman do Anbang, um grupo privado chinês.

O encontro, divulgado pelo jornal “The New York Times”, joga mais luz sobre a intrincada rede de negócios que Trump e sua família mantêm com entidades estrangeiras e que põe em risco a integridade do governo. Wu é casado com a neta do ex-líder chinês Deng Xiaoping, e sua empresa é conhecida pela pouca transparência na estrutura organizacional, o que inclui associações com outras proeminentes famílias conectadas ao Partido Comunista.

Segundo pessoas próximas, Kushner e Wu se encontraram no hotel Waldorf Astoria, adquirido pelo Anbang por quase 2 bilhões de dólares em 2014, para discutir uma possível joint venture para o remodelamento do icônico edifício 666 da 5 ª Avenida, em Manhattan, pertencente à família Kushner. Wu vinha encontrando dificuldades para comprar ativos nos EUA devido às preocupações com segurança nacional no governo Obama.

A revelação do encontro, no entanto, deverá suscitar dúvidas éticas em Washington, já que o genro de Trump está na lista para um cargo de alto escalão na Casa Branca. As investigações do “The New York Times” também revelaram que Kushner agiu como ponte entre o governo Obama e a equipe de transição de Trump para questões diplomáticas com a China. (AG e Folhapress)

