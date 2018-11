Genro de Fujimori é alvo de investigação

A Procuradoria de Justiça do Peru abriu uma investigação por suposta lavagem de dinheiro contra o empresário ítalo-americano Mark Vito Villanella, marido da líder opositora Keiko Fujimori, filha do ex-presidente Alberto Fujimori (1990-2000) e que está presa por suspeita de envolvimento em atos de corrupção. A ação tem como foco a compra de dois terrenos com fundos de origem ilícita, em 2015-2016.

Deixe seu comentário: