Genro do presidente dos Estados Unidos perde o acesso a arquivos secretos

O genro e conselheiro do presidente Donald Trump, Jared Kushner, perdeu o acesso a documentos confidenciais do governo dos Estados Unidos, segundo informações publicadas na terça-feira (27) pela imprensa local. Um memorando enviado na última sexta-feira (23) diz que o marido de Ivanka Trump passou do nível “top secret” para o “secret”. A decisão não afeta apenas Kushner, mas todos os funcionários da Casa Branca que tinham autorização provisória para acessar arquivos ultrassecretos.

A medida chega após a polêmica envolvendo o ex-secretário de Gabinete de Trump Rob Porter, que chegou a receber uma permissão temporária, embora o governo já soubesse que ele é acusado de violência doméstica por duas ex-esposas.

Kushner é um dos conselheiros mais próximos do presidente e um dos alvos da investigação que apura supostas interferências da Rússia nas eleições de 2016. O genro de Trump teve reuniões com representantes do Kremlin durante a campanha eleitoral e participou do encontro com uma advogada russa que dizia ter informações comprometedoras sobre Hillary Clinton.

Também na terça-feira, o jornal The Washington Post publicou que funcionários de pelo menos quatro países – China, Emirados Árabes Unidos, Israel e México – discutiram maneiras de “manipular” Kushner, se aproveitando de sua inexperiência em política externa. Esses contatos com outras nações teriam levantado preocupações na Casa Branca e motivado a decisão de não conceder-lhe uma autorização permanente para acessar arquivos secretos.

Investidores estrangeiros

O procurador especial Robert Mueller investiga se o genro do presidente Donald Trump buscou investidores estrangeiros além da Rússia para financiar suas empresas durante a transição presidencial. A investigação estava inicialmente concentrada nos contatos do genro de Trump com investidores russos, mas agora se estendeu a outros países, como a China.

A CNN noticiou que os investigadores de Mueller ainda tem que contatar empresas de Kushner e solicitar entrevistas com seus executivos. Kushner desempenhou um papel fundamental na transição presidencial, ao manter contatos com 50 representantes de mais de 15 países.

Uma semana depois da vitória de Trump nas eleições de 8 de novembro de 2016, ele se reuniu com o diretor e altos executivos do grupo chinês Anbang Insurance para negociar a venda do edifício, mas o negócio não prosperou, destacou o jornal The New York Times. Ele também manteve negociações, igualmente frustradas, com o ex-premiê do Catar Hamad bin Jassim Al Thani, segundo o site The Intercept.Kushner comprou o prédio em 2007 por 1,8 bilhão de dólares, mas a crise imobiliária no ano seguinte afetou duramente o negócio.

Kushner reuniu-se também com Sergei Gorkov, diretor do banco estatal russo Vnesheconombank durante a transição presidencial, mas testemunhou perante o Congresso que o fez com fins unicamente relacionados com assuntos do futuro governo americano.

O banco informou, no entanto, que esta reunião foi parte de uma série de contatos comerciais da instituição e o jornal The Washington Post reportou que o procurador Mueller está investigando o caso.

