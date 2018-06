O ator George Clooney afirmou que o fiasco do filme “Batman & Robin”, de 1997, o fez repensar no modo como ele escolhia os papéis e os roteiros para atuar. “Não é piada. Até aquele momento eu era um ator preocupado em achar um trabalho. Depois do fracasso criativo daquele filme eu entendi que precisava tomar o controle dos filmes que eu fazia, não apenas do meu papel”, disse.

