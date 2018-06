George Clooney e Amal fazem doação à imigrantes

George e Amal Clooney doaram US$ 100 mil para uma associação que defende os imigrantes menores de idade, em meio à indignação geral contra a política do governo de Donald Trump de separar as famílias que cruzam a fronteira ilegalmente. A associação “Young Center for Immigrant Children’s Rights” informou que recebeu uma “doação generosa” dos Clooney e de sua “Foundation for Justice”.