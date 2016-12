George Michael morre aos 53 anos

Sua popularidade nos anos 1980 e 1990 se traduziu em vários prêmios, entre eles três Brit, um MTV e oito indicações ao Grammy, ganhando duas vezes. O cantor é considerado o artista britânico mais reproduzido nas rádios entre 1894 e 2004.

Internações

No final de 2011, o astro pop teve pneumonia, que o manteve várias semanas internado em Viena (Áustria), e quase morreu.

Em maio de 2013 precisou receber tratamento hospitalar após sofrer um acidente de trânsito pelo qual teve que ser levado de helicóptero ao hospital quando seu carro colidiu e ele bateu a cabeça.

Em maio de 2014, o cantor passou por uma internação de uma semana por causas não reveladas à época. Ele foi atendido na quinta-feira da semana passada por duas ambulâncias em sua mansão do Norte de Londres depois que um amigo acionou os serviços de emergência.

Sexualidade

Em abril de 1998, Michael foi preso por “ato obsceno” em um banheiro de Los Angeles (EUA), enquanto estava acompanhado de um homem. Depois do episódio, ele acabou com anos de especulação sobre sua sexualidade e anunciou ser homossexual.

Antes disso, contudo, Michael teve namoros com mulheres. Uma delas foi a atriz Brooke Shields (“A Lagoa Azul”). Em sua autobiografia, ela dá detalhes do relacionamento, segundo o site Huffington Post. Brooke teria cogitado, inclusive, perder a virgindade com o cantor. “Minhas roupas estavam praticamente caindo de meu corpo”, comentou ela em entrevista ao programa “The Talk”, em julho do ano passado. Michael, no entanto, terminou o namoro, sob o argumento de que precisava se concentrar na própria carreira.