Geórgia inicia exercícios militares

A Geórgia iniciou nessa quarta-feira importantes manobras militares conjuntas com a Otan, poucos dias antes do 10º aniversário de sua guerra-relâmpago com a Rússia pelo controle da república separatista da Ossétia do Sul. Mais de 3.000 soldados georgianos e da Otan, incluindo efetivos de Estados Unidos, França, Alemanha, Reino Unido e Turquia, participam desses exercícios, que se estenderão até 15 de agosto.

Deixe seu comentário: