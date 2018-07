Geração de energia a partir de biomassa

O governador José Ivo Sartori e a secretária do Ambiente e Desenvolvimento Sustentável Ana Pellini entregam nesta quarta-feira (4), às 14h, Licença Prévia emitida pela Fepam (Fundação Estadual de Proteção Ambiental) para empresa que vai gerar eletricidade a partir de biomassa. O ato de entrega para o empresário Luiz Batalha será realizado no Gabinete do Governador no Palácio Piratini.

