“Geração micro-ondas”: na FBV, Grasiela Tesser explica importância da tecnologia no setor varejista

Por Isadora Aires

Grasiela Tesser, CEO da Cake ERP, empresa de tecnologia para o setor varejista, palestrou na 7ª Feira Brasileira do Varejo (FBV). Antes de subir no palco, Grasiela falou sobre a importância das novas tecnologias para a inovação do setor. A empresária explicou que hoje os varejistas têm uma missão muito importante – atender a “geração micro-ondas”, uma “geração de pessoas muito impacientes que querem tudo quente e agora”. Assim, os lojistas devem se dedicar a “tentativa de fazer tudo o mais rápido possível”, já que é assim que o consumidor está se relacionando com o setor.

Grasiela também destacou que este é um comportamento dos dias atuais e não geracional, já que “todas as idades estão compartilhando esse desejo”. No cargo de CEO em uma empresa de tecnologia que presta serviços para o varejo, ela percebe que a integração das tecnologias é algo muito importante: “o varejo físico e o varejo online tem que ser uma coisa só, e as nossas soluções de tecnologia têm que prover isso para os clientes”.

Confira na íntegra a entrevista com a CEO da Cake ERP:

Deixe seu comentário: