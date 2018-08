Geraldo Alckmin estreou na TV com peça dramática para comover eleitor de Bolsonaro

Geraldo Alckmin (PSDB) se inspirou em uma premiada campanha inglesa pró-desarmamento para estrear seu arsenal contra Jair Bolsonaro (PSL) na TV, segundo o jornal Folha de S. Paulo. Batizado de “A bala”, o filme do tucano não faz menção ao rival, mas ataca uma das ideias que movem o eleitor dele. Ao som de música clássica, o projétil de uma arma atinge objetos que simbolizam fome, desemprego e saúde. No último quadro, ele encontra a cabeça de uma criança. “Não é na bala que se resolve”, diz a legenda.

O filme estrangeiro que inspirou a equipe de publicidade do tucano foi o “Kill the guns”, ou “Mate as armas”, em tradução livre. No fim da peça inglesa, a mensagem que aparece é: “Pare as balas. Mate as armas”.

No alvo

A mensagem final foi alterada para dar ênfase a frase que Alckmin já vem repetindo à imprensa, de que os problemas do País não serão resolvidos à bala. A equipe de comunicação do PSDB submeteu a peça a diversas pesquisas qualitativas. O filme provoca reações fortes e é rapidamente vinculado a Bolsonaro.

Emotivo

As enquetes influenciaram, por exemplo, a decisão de colocar uma menina e não um menino no fim da propaganda. Nesse formato houve mais apelo entre as mulheres – público em que a rejeição de Bolsonaro é alta. O comercial será o abre-alas tucano no horário eleitoral.

Terreno

Alckmin tem perdido espaço no eleitorado ruralista para Bolsonaro e tem se esforçado para tentar recuperar este nicho. Primeiro, escalou a senadora gaúcha Ana Amélia (PP) como sua vice. Ela é ligada ao agronegócio e foi aplaudida em um evento realizado em Brasília.

O tucano também acenou com incentivos na área de crédito e seguros e apresentou também a proposta de reeditar uma medida provisória que proíbe que uma terra invadida seja desapropriada para fins de reforma agrária por pelo menos quatro anos, além da defesa do porte de arma em área rural.

O texto original, do governo Fernando Henrique Cardoso, prevê um prazo mínimo de dois anos de impedimento. Alckmin quer dobrar este prazo.

Em sabatina da CNA (Confederação Nacional da Agricultura) nesta quarta-feira (29), ele voltou a defender o porte de arma na área rural.

“Sou favorável a ter na área rural porte de arma facilitado”, afirmou, defendendo também uma polícia especializada para o campo.

Mais cedo, Alckmin já havia defendido o cumprimento de reintegrações de posse, tema caro ao setor.

“Se não cumprimos decisão judicial, estamos abrindo mão da democracia”, disse Alckmin. “Não há hipótese de não ter cumprimento de ordem judicial.”

Bolsonaro

Na primeira propaganda que terá na TV, Bolsonaro vai fazer um chamado para que seus eleitores o sigam nas redes sociais. O presidenciável tem apenas oito segundos no horário eleitoral e, por isso, vai centrar sua estratégia na internet.

Eu com elas Em uma das inserções que já estão prontas, o capitão reformado aparece ao lado de sua filha de sete anos. A peça é voltada ao eleitorado feminino e fala sobre família.

