O governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, voltou a manifestar o desejo de ser candidato ao Palácio do Planalto em 2018. “Quero ser o presidente do povo brasileiro”, declarou o tucano à imprensa durante visita à nova sede da empresa de cosméticos Natura, na tarde dessa quinta-feira. Ele e o prefeito paulistano João Dória pretendem chegar ao comando nacional do PSDB.